В Харькове прогремел сильный взрыв, мэр сообщил о прилете и пожаре
Вторник, 24 сентября 2024, 03:42
Ночью 24 сентября в Харькове прогремел сильный взрыв, после прилета в одном из районов возник пожар.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов
Детали: В 3:38 Терехов и Синегубов сообщили о взрыве в Харькове.
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По сообщению Терехова, взрыв был мощным.
Обновлено: Позже Терехов сообщил о прилете и пожаре в Киевском районе.
Прямая речь Терехова: "Прилет в Киевском районе города. Предварительно ракета.
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Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС.
Информации о пострадавших пока не поступало".