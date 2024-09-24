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В Харькове прогремел сильный взрыв, мэр сообщил о прилете и пожаре

Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 03:42
В Харькове прогремел сильный взрыв, мэр сообщил о прилете и пожаре
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ночью 24 сентября в Харькове прогремел сильный взрыв, после прилета в одном из районов возник пожар.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: В 3:38 Терехов и Синегубов сообщили о взрыве в Харькове.

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По сообщению Терехова, взрыв был мощным.

Обновлено: Позже Терехов сообщил о прилете и пожаре в Киевском районе.

Прямая речь Терехова: "Прилет в Киевском районе города. Предварительно ракета.

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Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало".

Харьковвзрыв
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