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Росія планує збільшити військові витрати у 2025 році – Bloomberg

Ірина БалачукВівторок, 24 вересня 2024, 07:32
Росія планує збільшити військові витрати у 2025 році – Bloomberg
Російські окупанти. Фото РИА Новости

Країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.

ДжерелоBloomberg, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету РФ

Дослівно зі статті: "Прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат Росії у 2025 році, оскільки Путін продовжує переводити економіку на військові рейки, а вторгнення в Україну триває вже третій рік.

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Це більше, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку, згідно з проектом бюджету, який, ймовірно, незабаром буде представлений на розгляд російського парламенту".

Деталі: Згідно з цим документом, уряд РФ має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році (у 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів). 

 
Інфографіка Bloomberg

За підрахунками Bloomberg на основі даних проекту бюджету, Росія планує дещо скоротити військові витрати у наступні два роки: до 5,6% ВВП у 2026 році і до 5,1% ВВП у 2027 році.

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Очікується, що витрати РФ на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трильйона рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трильйона цього року, залишаючись на рівні близько 30% від загальних бюджетних витрат.

Росіягрошівійна
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