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Россия планирует увеличить военные расходы в 2025 году – Bloomberg

Ирина БалачукВторник, 24 сентября 2024, 07:32
Россия планирует увеличить военные расходы в 2025 году – Bloomberg
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

Страна-агрессор Россия в 2025 году планирует увеличить расходы на оборону до 142 миллиардов долларов, или до 6,2% валового внутреннего продукта.

Источник: Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ

Дословно из статьи: "Прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40% от общего объема бюджетных выплат России в 2025 году, поскольку Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы, а вторжение в Украину продолжается уже третий год.

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Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику, согласно проекту бюджета, который, вероятно, вскоре будет представлен на рассмотрение российского парламента".

Детали: Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 году на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей). 

 
ИНФОГРАФИКА BLOOMBERG

По подсчетам Bloomberg на основе данных проекта бюджета, Россия планирует немного сократить военные расходы в следующие два года: до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% ВВП в 2027 году.

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Ожидается, что расходы РФ на засекреченные или неопределенные статьи вырастут до 12,9 триллиона рублей в 2025 году с первоначально запланированных 11,1 триллиона в этом году, оставаясь на уровне около 30% от общих бюджетных расходов.

Росcияденьгивойна
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