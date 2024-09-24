ЗСУ відмінусували ще 1400 окупантів і 16 танків за добу
Вівторок, 24 вересня 2024, 07:51
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 400 російських загарбників, спалили 61 артилерійську систему, 40 ББМ та 16 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 645 150 (+1 400) осіб,
- танків – 8 800 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 17 292 (+40) од,
- артилерійських систем – 18 475 (+61) од,
- РСЗВ – 1 198 (+1) од,
- засобів ППО – 952 (+3) од,
- літаків –– 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 764 (+65) од,
- крилатих ракет – 2 595 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 175 (+73) од,
- спеціальної техніки – 3 155 (+10) од.
Дані уточнюються.