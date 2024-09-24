Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

ЗСУ відмінусували ще 1400 окупантів і 16 танків за добу

Ірина БалачукВівторок, 24 вересня 2024, 07:51
ЗСУ відмінусували ще 1400 окупантів і 16 танків за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 400 російських загарбників, спалили 61 артилерійську систему, 40 ББМ та 16 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 645 150 (+1 400) осіб,
  • танків – 8 800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 17 292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18 475 (+61) од,
  • РСЗВ – 1 198 (+1) од,
  • засобів ППО – 952 (+3) од,
  • літаків –– 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 764 (+65) од,
  • крилатих ракет – 2 595 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 175 (+73) од,
  • спеціальної техніки – 3 155 (+10) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це

футзалУкраїна вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Зеленський розповів про підготовку до "Рамштайну": Маємо визначитись, як посилити тиск на РФ

У понеділок відключень електроенергії не прогнозують

інфографікаВ Україну суне осінній холод

Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли", таким чином знищивши майже все їхнє керівництво

Усі новини...
Росія
Захисники спинили понад 50 атак росіян на Курахівському і Покровському напрямках – Генштаб
Літак РФ порушив повітряний простір Японії, її винищувачі випустили сигнальні ракети
Росія планує збільшити військові витрати у 2025 році – Bloomberg
Останні новини
08:04
фото Президент Латвії впав з велосипеда та травмував руку: "Велосезон завершився"
08:01
Максим "Непийпиво". Ким був та про що мовчав боєць із ДРГ Святоші, що полягла на Брянщині
07:51
ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ
07:36
Ультраправі в лідерах на виборах в Австрії – попередні результати
07:31
Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
07:18
Над Сумщиною збили 8 "Шахедів" – ОВА
06:50
Гельсінська комісія просить визнати Росію постійною загрозою глобальній безпеці
06:40
КМВА: Усі "Шахеди", що атакували Київ, вдалося знешкодити
05:38
CNN: Байден планує розмову з Нетаньяху, щоб уникнути тотальної війни на Близькому Сході
04:50
доповненоУ Києві та області працювала ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: