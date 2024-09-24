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ВСУ отминусовали еще 1400 оккупантов и 16 танков за сутки

Ирина БалачукВторник, 24 сентября 2024, 07:51
ВСУ отминусовали еще 1400 оккупантов и 16 танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 400 российских захватчиков, сожгли 61 артиллерийскую систему, 40 ББМ и 16 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 645 150 (+1 400) человек,
  • танков – 8 800 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 292 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 18 475 (+61) ед,
  • РСЗО – 1 198 (+1) ед,
  • средств ПВО – 952 (+3) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 764 (+65) ед,
  • крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 175 (+73) ед,
  • специальной техники – 3 155 (+10) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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