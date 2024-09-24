ВСУ отминусовали еще 1400 оккупантов и 16 танков за сутки
Вторник, 24 сентября 2024, 07:51
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 400 российских захватчиков, сожгли 61 артиллерийскую систему, 40 ББМ и 16 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 645 150 (+1 400) человек,
- танков – 8 800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 17 292 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 18 475 (+61) ед,
- РСЗО – 1 198 (+1) ед,
- средств ПВО – 952 (+3) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 764 (+65) ед,
- крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 175 (+73) ед,
- специальной техники – 3 155 (+10) ед.
Данные уточняются.