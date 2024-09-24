Вночі сили ППО збили над Україною 66 "Шахедів"

У ніч на 24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила - 81 ударний БплА типу "Shahed", 66 яких було збито.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".

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Деталі: За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" - із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.