Ночью силы ПВО сбили над Украиной 66 "Шахедов"

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила - 81 ударный БплА типа "Shahed", 66 которых были сбиты.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях".

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Детали: По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" - из районов Курска и Приморско-Ахтарска.

Основное направление удара средств воздушного нападения было направлено на север и центр Украины.