G7 просить світ терміново збільшити допомогу Україні напередодні зими

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" закликали світову спільноту збільшити допомогу Україні, яку щоденно атакує країна-агресорка Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву G7, опубліковану на сайті Держдепартаменту США

Деталі: Міністри підкреслили, що країни вітають подальші зобов’язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору.

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Зокрема йдеться про ремонт пошкоджених електростанцій та систем централізованого теплопостачання, розгортання нових розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

Дослівно з заяви глав МЗС G7: "Ми закликаємо світове співтовариство терміново активізувати зусилля в цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу".

Деталі: Міністри наголосили на важливості роботи міжнародних партнерів, банків і Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund) Енергетичного співтовариства в цьому напрямку.

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"Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити свої фінансові внески, зокрема в останній фонд, щоб підвищити стійкість України наступної зими", – йдеться в заяві.

Міністри наголосили на необхідності міжнародної допомоги для захисту енергетичної інфраструктури України від атак, зокрема через зміцнення протиповітряної оборони.

Також глави МЗС наголосили на важливості впровадження реформ в енергетичному секторі.

"Це особливо важливо напередодні зими, з огляду на масштаби ремонтних робіт і потреби в новій енергетичній інфраструктурі", – йдеться у заяві.

Передісторія:

На початку вересня Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС