G7 просить світ терміново збільшити допомогу Україні напередодні зими
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" закликали світову спільноту збільшити допомогу Україні, яку щоденно атакує країна-агресорка Росія.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву G7, опубліковану на сайті Держдепартаменту США
Деталі: Міністри підкреслили, що країни вітають подальші зобов’язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору.
Зокрема йдеться про ремонт пошкоджених електростанцій та систем централізованого теплопостачання, розгортання нових розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.
Дослівно з заяви глав МЗС G7: "Ми закликаємо світове співтовариство терміново активізувати зусилля в цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу".
Деталі: Міністри наголосили на важливості роботи міжнародних партнерів, банків і Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund) Енергетичного співтовариства в цьому напрямку.
"Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити свої фінансові внески, зокрема в останній фонд, щоб підвищити стійкість України наступної зими", – йдеться в заяві.
Міністри наголосили на необхідності міжнародної допомоги для захисту енергетичної інфраструктури України від атак, зокрема через зміцнення протиповітряної оборони.
Також глави МЗС наголосили на важливості впровадження реформ в енергетичному секторі.
"Це особливо важливо напередодні зими, з огляду на масштаби ремонтних робіт і потреби в новій енергетичній інфраструктурі", – йдеться у заяві.
Передісторія:
- На початку вересня Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
- Нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.
Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС