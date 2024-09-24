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G7 просит мир срочно увеличить помощь Украине накануне зимы

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 24 сентября 2024, 09:42
G7 просит мир срочно увеличить помощь Украине накануне зимы
Последствия российского удара по промышленному предприятию Ивано-Франковской области 13 сентября. Фото ГСЧС

Министры иностранных дел стран "Группы семи" призвали мировое сообщество увеличить помощь Украине, которую ежедневно атакует страна-агрессор Россия. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление G7, опубликованное на сайте Госдепартамента США

Детали: Министры подчеркнули, что страны приветствуют дальнейшие обязательства по предоставлению финансирования и поддержки в неденежной форме для покрытия насущных потребностей украинского энергетического сектора.

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В частности, речь идет о ремонте поврежденных электростанций и систем централизованного теплоснабжения, развертывании новых распределенных источников энергии, аварийного резервного питания для критически важных служб и пассивной защиты энергетической инфраструктуры.

Дословно из заявления глав МИД G7: "Мы призываем мировое сообщество срочно активизировать усилия в этом направлении и предоставить Украине всю необходимую помощь".

Детали: Министры отметили важность работы международных партнеров, банков и Фонда энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund) Энергетического сообщества в этом направлении.

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"Мы призываем международных партнеров увеличить свои финансовые взносы, в частности в последний фонд, чтобы повысить устойчивость Украины следующей зимой", – говорится в заявлении.

Министры подчеркнули необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры Украины от атак, в частности через усиление противовоздушной обороны.

Также главы МИД подчеркнули важность внедрения реформ в энергетическом секторе.

"Это особенно важно накануне зимы, учитывая масштабы ремонтных работ и потребности в новой энергетической инфраструктуре", – говорится в заявлении.

Предыстория:

  • В начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.
  • Недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС

G7помощь Украинеэнергетика
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