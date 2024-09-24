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Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукВівторок, 24 вересня 2024, 10:44
Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

Дві людини загинули та 18 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 23 вересня.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram і Facebook

Пряма мова Філашкіна: "За 23 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Удачному. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення". 

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Фото з Telegram ВАдима філашкіна 

Деталі: Окупанти били по Богоявленці, Гірнику, Курахівці, Кураховому, Покровську, Шевченку, Мирнограді, Шаховому, Удачному, Краматорську, Лимані, Кривій Луці, Дружківці, Миколаївці, Сіверську, Торецьку Костянтинівці, Мар'їнській, Гродівській та Часовоярській громадах. 

 
Фото з Telegram ВАдима філашкіна 

Лише за добу загарбники зруйнували 3 та пошкодили десятки приватних помешкань і багатоповерхівок. Також пошкоджено дві адмінбудівлі, соціальний заклад, кілька інфраструктурних об'єктів, дві промислові будівлі, два підприємства і культову споруду. 

 
Фото з Telegram ВАдима філашкіна 

"З лінії фронту евакуйовано 2 312 людей, у тому числі 52 дитини", – повідомив Філашкін.

Донецька областьвійнажертви
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