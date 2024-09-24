Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу
Дві людини загинули та 18 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 23 вересня.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram і Facebook
Пряма мова Філашкіна: "За 23 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Удачному. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення".
Деталі: Окупанти били по Богоявленці, Гірнику, Курахівці, Кураховому, Покровську, Шевченку, Мирнограді, Шаховому, Удачному, Краматорську, Лимані, Кривій Луці, Дружківці, Миколаївці, Сіверську, Торецьку Костянтинівці, Мар'їнській, Гродівській та Часовоярській громадах.
Лише за добу загарбники зруйнували 3 та пошкодили десятки приватних помешкань і багатоповерхівок. Також пошкоджено дві адмінбудівлі, соціальний заклад, кілька інфраструктурних об'єктів, дві промислові будівлі, два підприємства і культову споруду.
"З лінії фронту евакуйовано 2 312 людей, у тому числі 52 дитини", – повідомив Філашкін.