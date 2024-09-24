Россияне убили 2 и ранили 18 мирных жителей Донецкой области за сутки

Два человека погибли и 18 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 сентября.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram и Facebook

Прямая речь Филашкина: "За 23 сентября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске и Удачном. Еще 18 человек в области за сутки получили ранения".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Оккупанты били по Богоявленке, Горняку, Кураховке, Курахово, Покровску, Шевченко, Мирнограде, Шаховом, Удачном, Краматорске, Лимане, Кривой Луке, Дружковке, Николаевке, Северске, Торецке, Константиновке, Марьинской, Гродовской и Часовоярской общинах.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Только за сутки захватчики разрушили 3 и повредили десятки частных домов и многоэтажек. Также повреждены два админздания, социальное учреждение, несколько инфраструктурных объектов, два промышленных здания, два предприятия и культовое сооружение.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

"С линии фронта эвакуированы 2 312 человек, в том числе 52 ребенка", – сообщил Филашкин.