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СБУ: У Харкові затримали зрадника у лавах ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по своїй бригаді

"Українська правда"Вівторок, 24 вересня 2024, 11:03
СБУ: У Харкові затримали зрадника у лавах ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по своїй бригаді
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Служба безпеки України затримала 45-річного жителя Харкова, мобілізованого до лав Збройних сил України, який допомагав окупантам коригувати ракетні удари по своїй військовій бригаді.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону та СБУ

Деталі: Згідно з інформацією СБУ, чоловік був завербований російською воєнною розвідкою у серпні 2024 року. 

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За даними слідства, зрадник мав скоригувати удар по одному з підрозділів своєї бригади, використовуючи геолокаційні мітки на Google-картах, які він передав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері Telegram. В обмін на це представник російської спецслужби пообіцяв затриманому допомогти у безперешкодному перетині лінії бойового зіткнення у бік РФ.

Дослівно прокуратура: "Сорокап’ятирічний чоловік періодично отримував завдання від ФСБ. Він збирав і передавав відомості про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління.

Цю інформацію окупанти використовували для планування бойових завдань, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп."

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Деталі: Крім цього, зловмисник проводив дорозвідку місць розташування української протиповітряної оборони для підготовки ракетного удару ворога.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність на користь держави-агресора.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУвійнаУкраїна
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