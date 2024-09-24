СБУ: В Харькове задержали предателя в рядах ВСУ, который корректировал ракетные удары РФ по своей бригаде

Служба безопасности Украины задержала 45-летнего жителя Харькова, мобилизованного в ряды Вооруженных сил Украины, который помогал оккупантам корректировать ракетные удары по своей военной бригаде.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона и СБУ

Детали: Согласно информации СБУ, мужчина был завербован российской военной разведкой в августе 2024 года.

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По данным следствия, предатель должен был скорректировать удар по одному из подразделений своей бригады, используя геолокационные метки на Google-картах, которые он передал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере Telegram. В обмен на это представитель российской спецслужбы пообещал задержанному помочь в беспрепятственном пересечении линии боевого соприкосновения в сторону РФ.

Дословно прокуратура: "Сорокапятилетний мужчина периодически получал задания от ФСБ. Он собирал и передавал сведения о последствиях ракетных ударов, местах дислокации личного состава и военной техники ВСУ, местонахождении органов власти и органов военного управления.

Эту информацию оккупанты использовали для планирования боевых задач, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп."

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Детали: Кроме этого, злоумышленник проводил доразведку мест расположения украинской противовоздушной обороны для подготовки ракетного удара врага.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу государства-агрессора.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.