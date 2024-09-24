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Росія почала встановлювати камери заднього огляду на БПЛА для протидії українським FPV-дронам

"Українська правда"Вівторок, 24 вересня 2024, 12:06
Росія почала встановлювати камери заднього огляду на БПЛА для протидії українським FPV-дронам
Російський БПЛА Орлан-10

Російські військові оператори розвідувальних безпілотників почали встановлювати на них камери заднього огляду, щоб виявляти загрозу від українських зенітних FPV-дронів. 

Джерело: Defence Express з посиланням на фахівця Сергія "Флеша" Бескрестнова

Деталі: Видання зазначає, що від ідеї до реалізації цієї технології пройшло лише близько двох тижнів. Перший випадок застосування такої камери став відомий завдяки тому, що один із БПЛА був "приземлений" українськими військовими.

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На фото підбитого безпілотника, ймовірно моделі ZALA 421, видно мініатюрну камеру, підʼєднану до спеціального пристрою російського виробництва, оснащеного антенами. Вона допомагає виявити наближення українських FPV-дронів, що дозволяє безпілотнику намагатися уникнути атаки.

Видання зазначає, що від ідеї до реалізації цієї технології пройшло лише близько двох тижнів. Перший випадок застосування такої камери став відомий завдяки тому, що один із БПЛА був "приземлений" українськими військовими.

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Незважаючи на ці технічні нововведення, розвідувальні БПЛА не можуть здійснювати складні маневри, тому одним із можливих способів уникнення атаки може бути спроба збільшити швидкість.

Дослівно: "Загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Однак сам факт того, що ворог доволі швидко перейшов до практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам, заслуговує на увагу. І, вочевидь, перелік контрзаходів буде нарощуватись. Зокрема, не виключено, що ворог спробує встановлювати на свої розвідувальні БПЛА невеликі засоби РЕБ"

війнаППОРосія
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