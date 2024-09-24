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Россия начала устанавливать камеры заднего обзора на БПЛА для противодействия украинским FPV-дронам

"Украинская правда"Вторник, 24 сентября 2024, 12:06
Россия начала устанавливать камеры заднего обзора на БПЛА для противодействия украинским FPV-дронам
Российский БПЛА Орлан-10

Российские военные операторы разведывательных беспилотников начали устанавливать на них камеры заднего обзора, чтобы выявлять угрозу от украинских зенитных FPV-дронов. 

Источник: Defence Express со ссылкой на специалиста Сергея "Флеша" Бескрестнова

Детали: Издание отмечает, что от идеи до реализации этой технологии прошло всего около двух недель. Первый случай применения такой камеры стал известен благодаря тому, что один из БПЛА был "приземлен" украинскими военными.

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На фото подбитого беспилотника, вероятно модели ZALA 421, видно миниатюрную камеру, подключенную к специальному устройству российского производства, оснащенному антеннами. Она помогает обнаружить приближение украинских FPV-дронов, что позволяет беспилотнику пытаться избежать атаки.

Издание отмечает, что от идеи до реализации этой технологии прошло всего около двух недель. Первый случай применения такой камеры стал известен благодаря тому, что один из БПЛА был "приземлен" украинскими военными.

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Несмотря на эти технические нововведения, разведывательные БПЛА не могут совершать сложные маневры, поэтому одним из возможных способов избежать атаки может быть попытка увеличить скорость.

Дословно: "Общая эффективность такого решения остается под вопросом. Однако сам факт того, что враг довольно быстро перешел к практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам, заслуживает внимания. И, очевидно, перечень контрмер будет наращиваться. В частности, не исключено, что враг попытается устанавливать на свои разведывательные БПЛА небольшие средства РЭБ"

войнаПВОРосcия
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