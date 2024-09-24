Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

В Болгарії просять заборонити імпорт яєць з України

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 24 вересня 2024, 12:42
В Болгарії просять заборонити імпорт яєць з України
фото: pixabay

Болгарський міністр заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт яєць походженням з України до Болгарії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства

Деталі: З такою вимогою виступив міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходило в понеділок у Брюсселі.

Реклама:

За словами міністра, вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.

За перші шість місяців поточного 2024 року він досяг 2 618 тонн, що є п'ятикратним збільшенням у річному обчисленні. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримуючого ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

РЕКЛАМА:

"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", – заявив Тахов.

Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів", – також заявив він.

Міністр Тахов уточнив, що мова йде про свіжі курячі яйця, які, окрім великої напруги, також призвели до банкрутства болгарських птахофабрик.

"Учасники Ради також розглянули другий рік реалізації стратегічних планів в рамках Спільної аграрної політики", – сказав Тахов.

Нагадаємо:

  • ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.
  • ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. 
  • У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду. 

БолгаріяімпортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС засудило підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії: Не можемо зрозуміти логіку

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

Усі новини...
Болгарія
Болгарія проситиме Євросоюз заборонити імпорт яєць з України
У Болгарії виявили стародавні вівтарі. Ймовірно, там був храм на честь бога Діоніса
У Болгарії під час підготовки до авіашоу розбився навчальний літак
Останні новини
02:05
БоксЧісора: Є таке відчуття, що після реваншу проти Ф'юрі Усик завершить кар'єру
01:48
оновлюється від 22:06Росіяни запустили по Україні "Шахеди"
01:14
На Одещині працює ППО – ЗМІ
00:26
Генштаб: Основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку
00:15
Зеленський каже, що отримав від Трампа "пряму інформацію" щодо підтримки України
23:40
баскетбол"Дніпро" дізнався суперників на груповому етапі Кубку Європи ФІБА
23:36
Скандал на Львівщині: в Україні перевірять усі заклади цілодобового проживання дітей
23:29
На екрани вийшов науково-фантастичний фільм "Мегалополіс": чому його варто переглянути
23:19
МЗС засудило підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії: Не можемо зрозуміти логіку
22:55
Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: