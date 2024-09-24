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В Болгарии просят запретить импорт яиц из Украины

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 24 сентября 2024, 12:42
В Болгарии просят запретить импорт яиц из Украины
фото: pixabay

Болгарский министр заявил, что Европейская комиссия должна запретить импорт яиц происхождением из Украины в Болгарию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства

Детали: С таким требованием выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое проходило в понедельник в Брюсселе.

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По словам министра, отечественное производство сильно страдает от импорта свежих яиц для потребления из Украины.

За первые шесть месяцев текущего 2024 года он достиг 2 618 тонн, что является пятикратным увеличением в годовом исчислении. Объявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на цены на внутреннем рынке, добавил он.

Министр обосновал просьбу тем, что защитные меры, принятые до сих пор на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не являются достаточным фактором для облегчения ситуации на рынке яиц в Болгарии.

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"Каждая страна следит за нормальным течением бизнес-процессов в своей стране, чтобы защитить интересы своих сельхозпроизводителей", – заявил Тахов.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы найти пересечение, на котором будут сохранены права болгарских производителей.

"Мы за твердую поддержку народа Украины, но это ни в коем случае не должно стоить банкротств и нарушать права наших фермеров", – также заявил он.

Министр Тахов уточнил, что речь идет о свежих куриных яйцах, которые, кроме большого напряжения, также привели к банкротству болгарских птицефабрик.

"Участники Совета также рассмотрели второй год реализации стратегических планов в рамках Совместной аграрной политики", – сказал Тахов.

Напомним, ЕС с 21 августа запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, а также меда.

БолгарияимпортУкраина
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