На Харківському напрямку ворог будує фортифікації, по Вовчанську вдарив із ТОС-1А

На Харківському напрямку окупанти активізували фортифікаційні роботи, по Вовчанську застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А .

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Харків"

Деталі:Зазначається, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

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В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.

В районі Стариці ворог доукомплектовує штурмові групи, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.

У Вовчанську росіяни проводили поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосували ТОС-1А по місту.

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Вказано, що протягом доби 23 вересня відбулося 2 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 85 осіб, із них безповоротні - 15, санітарні - 70.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 5 одиниць спеціальної техніки, 13 артилерійських систем, 4 автомобілі, 51 БпЛА.

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