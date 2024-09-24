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На Харьковском направлении враг строит фортификации, по Волчанску ударил из ТОС-1А

Валентина РоманенкоВторник, 24 сентября 2024, 12:53
На Харьковском направлении враг строит фортификации, по Волчанску ударил из ТОС-1А
скриншот с карты Deep State

На Харьковском направлении оккупанты активизировали фортификационные работы, по Волчанску применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Харьков"

Детали: Отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.

В районе Старицы враг доукомплектовывает штурмовые группы, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.

В Волчанске россияне проводили одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применили ТОС-1А по городу.

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Указано, что в течение суток 23 сентября произошло 2 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов. Нанесли 53 удара дронами-камикадзе. Осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 15, санитарные - 70.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности: 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 5 единиц специальной техники, 13 артиллерийских систем, 4 автомобиля, 51 БпЛА.

Уничтожено:

  • 59 укрытий для личного состава,
  • 1 стартовая площадка запуска БпЛА,
  • 2 места хранения боеприпасов.

Харьковская областьвойна
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