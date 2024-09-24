У Росії затримали двох школярів, підозрюють у підпалі військового вертольота Мі-8

Суд у російському Омську арештував двох 16-річних школярів, яких підозрюють у підпалі військового гелікоптера Мі-8 за винагороду від нібито українських кураторів.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Видання зазначає, що суд Омська арештував двох 16-річних школярів, які підозрюються у підпалі військового гелікоптера Мі-8 на місцевій авіабазі.

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Раніше російські анонімні телеграм-канали повідомляли, що в місті затримали підлітків, які представилися Ромою та Антоном. Стверджується, що вони проникли ввечері 21 вересня на місцеву авіабазу, де кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вертоліт Мі-8.

Під час затримання школярі розповіли, що отримали через Telegram завдання від нібито українських кураторів, які обіцяли за підпал 20 тисяч доларів, але потім зникли і видалили листування.

Схожий інцидент стався 11 вересня в місті Ноябрьськ, де двоє школярів віком 13 і 14 років підпалили гелікоптер Мі-8 авіакомпанії Utair, також нібито за завданням, за яке їм пообіцяли п'ять мільйонів рублів. В обох випадках підлітків затримали, і розпочато кримінальні справи за підозрою в тероризмі.