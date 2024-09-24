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В России задержали двух школьников, подозреваемых в поджоге военного вертолета Ми-8

"Украинская правда"Вторник, 24 сентября 2024, 13:24
В России задержали двух школьников, подозреваемых в поджоге военного вертолета Ми-8
Вертолет МИ-8. Фото: Getty Images

Суд в российском Омске арестовал двух 16-летних школьников, которых подозревают в поджоге военного вертолета Ми-8 за вознаграждение от якобы украинских кураторов.

Источник: Радио Свобода

Детали: Издание отмечает, что суд Омска арестовал двух 16-летних школьников, которые подозреваются в поджоге военного вертолета Ми-8 на местной авиабазе. 

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Ранее российские анонимные телеграм-каналы сообщали, что в городе задержали подростков, которые представились Ромой и Антоном. Утверждается, что они проникли вечером 21 сентября на местную авиабазу, где бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8.

Во время задержания школьники рассказали, что получили через Telegram задание от якобы украинских кураторов, которые обещали за поджог 20 тысяч долларов, но потом исчезли и удалили переписку.

Похожий инцидент произошел 11 сентября в городе Ноябрьск, где двое школьников в возрасте 13 и 14 лет подожгли вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, также якобы по заданию, за которое им обещали пять миллионов рублей. В обоих случаях подростков задержали, и начаты уголовные дела по подозрению в терроризме.

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