Росія запускала ударні БпЛА з півночі та півдня
Російські війська запустили групи ударних безпілотників з північного та південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили, Сумська ОВА
Деталі: О 22:11 повідомили про БпЛА в східній та південній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.
О 22:33 уточнили про БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.
О 22:35 стало відомо про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 23:07 з'явилась інформація про:
- БпЛА в східній частині Сумської області, курс західний;
- БпЛА в Полтавській області, курс західний;
- БпЛА в Одеській області, курс західний;
- БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
О 23:16 в Сумській ОВА повідомили, що у небі над областю йдуть протиповітряні бої. Зенітники вже знищили один російський "Шахед".
О 23:43 повідомили про рух ударних БпЛА:
- в північній частині Одеської області, курс північно-західний;
- в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
- в південно-західній частині Полтавської області, курс західний;
- в районі Кривого Рогу;
- в південній частині Кіровоградської області, курс північний;
- в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
О 00:16 25 вересня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА.
Дослівно ПС:
"БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний".
1:25: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Хмельницької області, курс західний.
БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.
БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.
БпЛА в Чернігівській області, курс південний".
2:34: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Рівненської області, курс північний.
БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-східний.
БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний".
Оновлено: В областях, крім Харківської, оголосили відбої повітряної тривоги.
Дослівно ПС о 3:17: "БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний".