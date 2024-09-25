Росія запускала ударні БпЛА з півночі та півдня

Російські війська запустили групи ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили, Сумська ОВА

Деталі: О 22:11 повідомили про БпЛА в східній та південній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.

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О 22:33 уточнили про БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.

О 22:35 стало відомо про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:07 з'явилась інформація про:

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БпЛА в східній частині Сумської області, курс західний;

БпЛА в Полтавській області, курс західний;

БпЛА в Одеській області, курс західний;

БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.

О 23:16 в Сумській ОВА повідомили, що у небі над областю йдуть протиповітряні бої. Зенітники вже знищили один російський "Шахед".

О 23:43 повідомили про рух ударних БпЛА:

в північній частині Одеської області, курс північно-західний;

в південній частині Сумської області, курс південно-західний;

в південно-західній частині Полтавської області, курс західний;

в районі Кривого Рогу;

в південній частині Кіровоградської області, курс північний;

в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

О 00:16 25 вересня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА.

Дослівно ПС:

"БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.

БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.

БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.

Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний".

1:25: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Хмельницької області, курс західний.

БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.

БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.

БпЛА в Чернігівській області, курс південний".

2:34: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Рівненської області, курс північний.

БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-східний.

БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний".

Оновлено: В областях, крім Харківської, оголосили відбої повітряної тривоги.

Дослівно ПС о 3:17: "БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний".