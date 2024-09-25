Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запускала ударні БпЛА з півночі та півдня

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 25 вересня 2024, 02:34
Росія запускала ударні БпЛА з півночі та півдня
Фото - Getty Images

Російські війська запустили групи ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили, Сумська ОВА

Деталі: О 22:11 повідомили про БпЛА в східній та південній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.

Реклама:

О 22:33 уточнили про БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.

О 22:35 стало відомо про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:07 з'явилась інформація про:

РЕКЛАМА:
  • БпЛА в східній частині Сумської області, курс західний;
  • БпЛА в Полтавській області, курс західний;
  • БпЛА в Одеській області, курс західний;
  • БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.

О 23:16 в Сумській ОВА повідомили, що у небі над областю йдуть протиповітряні бої. Зенітники вже знищили один російський "Шахед".

О 23:43 повідомили про рух ударних БпЛА:

  • в північній частині Одеської області, курс північно-західний;
  • в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
  • в південно-західній частині Полтавської області, курс західний;
  • в районі Кривого Рогу;
  • в південній частині Кіровоградської області, курс північний;
  • в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

О 00:16 25 вересня Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА.

Дослівно ПС:

"БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний".

1:25: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Хмельницької області, курс західний.
БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.
БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.
БпЛА в Чернігівській області, курс південний".

2:34: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Рівненської області, курс північний.
БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-східний.
БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний".

Оновлено: В областях, крім Харківської, оголосили відбої повітряної тривоги.

Дослівно ПС о 3:17: "БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний".

Шахедбезпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Шахед
Вночі сили ППО збили над Україною 66 "Шахедів"
Росіяни атакували Полтавщину дронами: через уламки 20 населених пунктів без світла
Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
Останні новини
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
08:44
У Європарламенті обрали нового керівника комітету зі співробітництва з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: