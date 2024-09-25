Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга

Российские войска запустили группы ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы, Сумская ОВА

Детали: В 22:11 сообщили о БпЛА в восточной и южной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.

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В 22:33 уточнили о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

В 22:35 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:07 появилась информация о:

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БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;

БпЛА в Полтавской области, курс западный;

БпЛА в Одесской области, курс западный;

БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

В 23:16 в Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью идут противовоздушные бои. Зенитчики уже уничтожили один российский "Шахед".

В 23:43 сообщили о движении ударных БПЛА:

в северной части Одесской области, курс северо-западный;

в южной части Сумской области, курс юго-западный;

в юго-западной части Полтавской области, курс западный;

в районе Кривого Рога;

в южной части Кировоградской области, курс северный;

в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;

на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

В 00:16 25 сентября Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БпЛА.

Дословно ВС:

"БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный.

Несколько БпЛА в Кировоградской области, курс северный".

1:25: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА в южной части Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.

БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.

БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.

БпЛА в Черниговской области, курс южный".

2:34: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА в южной части Ровенской области, курс северный.

БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-восточный.

БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный".

Обновлено: В областях, кроме Харьковской, объявили отбои воздушной тревоги.

Дословно ВС в 3:17: "БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный".