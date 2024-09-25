Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 02:34
Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
Фото - Getty Images

Российские войска запустили группы ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы, Сумская ОВА

Детали: В 22:11 сообщили о БпЛА в восточной и южной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.

Реклама:

В 22:33 уточнили о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

В 22:35 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:07 появилась информация о:

РЕКЛАМА:
  • БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс западный;
  • БпЛА в Одесской области, курс западный;
  • БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

В 23:16 в Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью идут противовоздушные бои. Зенитчики уже уничтожили один российский "Шахед".

В 23:43 сообщили о движении ударных БПЛА:

  • в северной части Одесской области, курс северо-западный;
  • в южной части Сумской области, курс юго-западный;
  • в юго-западной части Полтавской области, курс западный;
  • в районе Кривого Рога;
  • в южной части Кировоградской области, курс северный;
  • в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

В 00:16 25 сентября Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БпЛА.

Дословно ВС:

"БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный.
Несколько БпЛА в Кировоградской области, курс северный".

1:25: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Хмельницкой области, курс западный.
БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.
БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.
БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.
БпЛА в Черниговской области, курс южный".

2:34: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Ровенской области, курс северный.
БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-восточный.
БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный".

Обновлено: В областях, кроме Харьковской, объявили отбои воздушной тревоги.

Дословно ВС в 3:17: "БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный".

Шахедбеспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Сибига: В Будапеште отметили прогресс по решению вопроса нацменьшинств

В ЦИК объяснили, почему частично возобновили работу Государственного реестра избирателей

Минприроды объяснило причину задымления и ухудшения качества воздуха в Киеве

фотоВ Одессе на памятник Пушкину надели розовый пакет

Все новости...
Шахед
Ночью силы ПВО сбили над Украиной 66 "Шахедов"
Россияне атаковали Полтавщину дронами: из-за обломков 20 населенных пунктов без света
Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники
Последние новости
18:11
видео"Пиксель защищает свое". ВСУ, Фагот и Фоззи презентовали песню ко Дню защитников и защитниц
18:08
ФутболБез Ярмоленко: Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций
18:01
Россия транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море
17:43
Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса
17:41
"Это откат в совок": пациентское сообщество прогнозирует коллапс медицинской системы через новый госбюджет
17:27
Экс-премьер Британии Джонсон раскрыл диагноз покойной королевы
17:19
Epic Games обвиняет Samsung и Google в препятствовании конкуренции
17:11
"Армія Inform": Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов"
17:00
ФутболЧерез 11 месяцев: Неймар вернулся к тренировкам после ужасной травмы
16:59
Россия планирует в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса – росСМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: