Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
Российские войска запустили группы ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Источник: Воздушные силы, Сумская ОВА
Детали: В 22:11 сообщили о БпЛА в восточной и южной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.
В 22:33 уточнили о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.
В 22:35 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 23:07 появилась информация о:
- БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;
- БпЛА в Полтавской области, курс западный;
- БпЛА в Одесской области, курс западный;
- БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
В 23:16 в Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью идут противовоздушные бои. Зенитчики уже уничтожили один российский "Шахед".
В 23:43 сообщили о движении ударных БПЛА:
- в северной части Одесской области, курс северо-западный;
- в южной части Сумской области, курс юго-западный;
- в юго-западной части Полтавской области, курс западный;
- в районе Кривого Рога;
- в южной части Кировоградской области, курс северный;
- в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
В 00:16 25 сентября Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БпЛА.
Дословно ВС:
"БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный.
Несколько БпЛА в Кировоградской области, курс северный".
1:25: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Хмельницкой области, курс западный.
БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.
БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.
БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.
БпЛА в Черниговской области, курс южный".
2:34: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Ровенской области, курс северный.
БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-восточный.
БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный".
Обновлено: В областях, кроме Харьковской, объявили отбои воздушной тревоги.
Дословно ВС в 3:17: "БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный".