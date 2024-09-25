Боррель: Євросоюз буде підтримувати Україну незалежно від позиції США

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у протистоянні російській агресії незалежно від позиції нової адміністрації президента США.

Джерело: Боррель під час пресконференції за підсумками засідання Ради Безпеки ООН з розгляду ситуації в Україні, цитує Укрінформ

Пряма мова Борреля: "Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація.

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Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу – ред.) від США.

Більше 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 мільярдів євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра".

Деталі: Він нагадав, що на початку війни ніхто не очікував, що Україна чинитиме спротив, адже Росія була четвертою країною світу за обсягом військових витрат, в той час як Україна знаходилася на 35-му місці.

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Пряма мова Борреля: "Тож різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною.

Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця.

Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку".

Нагадаємо: Наприкінці серпня Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії.