Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен: Путін бреше про Україну і не хоче справжнього миру

Ірина Балачук, Уляна КричковськаСереда, 25 вересня 2024, 09:54
Блінкен: Путін бреше про Україну і не хоче справжнього миру
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото з сайту ОП

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що глава Росії Володимир Путін продовжує брехати, що в українського народу нібито немає власної ідентичності, і він не зацікавлений у справжньому мирі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву політика на засіданні Ради Безпеки ООН  

Пряма мова Блінкена: "Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує".

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що Україна неодноразово заявляла, що дипломатія – єдиний спосіб покласти край цій війні, і що вона готова вести переговори. Але цього не хоче глава Кремля.

"Путін не зацікавлений у такому мирі, і нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території", – нагадав Блінкен.

Він наголосив, що світ зобов'язаний "підтримати заклик України до справедливого і міцного миру, щоб покласти край агресивній війні Росії".

РЕКЛАМА:

Блінкен також зазначив, що деякі країни на засіданні Радбезу ООН висунули свої пропозиції, і окремі з них не згадують Статут ООН або його принципи, не згадують відмінності між агресором і жертвою, і закликають усі сторони до деескалації.

"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це знову і знову", – підсумував Блінкен.

Передісторія:

  • Під час засідання Радбезу ООН Блінкен також заявляв, що задля досягнення миру в Україні, західним союзникам необхідно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.
  • Як відомо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".
  • Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

БлінкенРосіяПутінмир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється, відеоАрмія РФ завдала ударів по Харкову, постраждали 9 людей

У МЗС Польщі привітали крок України до відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії

фотоПоблизу Палацу Україна в Києві сталася стрілянина

Україна дала бій Бразилії, але поступилася в півфіналі чемпіонату світу з футзалу

В Україні планують зайнятися ексгумацією жертв Волинської трагедії

Київ засудив атаку Ірану по Ізраїлю та закликав партнерів так само рішуче захищати небо України

Усі новини...
Блінкен
Блінкен розповів, скільки мільярдів зібрали партнери на відновлення енергетики України
Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею російських повітряних цілей
Блінкен з Києва вирушив до Варшави
Останні новини
00:18
відеоАтака КАБ на Харків: 10 постраждалих, серед яких 3-річна дитина, під завалами можуть бути люди
00:05
Генштаб повідомив про 118 боїв на фронті, найбільше – на Покровському напрямку
00:00
оновлюється від 21:56Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА
23:45
Чому варто подивитися фільм "До кінця світу": інтерв'ю з режисером
23:29
Новини економіки 2 жовтня: заправки Коломойського купив новачок, нові повістки з QR-кодом
23:09
оновлюється, відеоАрмія РФ завдала ударів по Харкову, постраждали 9 людей
23:09
У мене немає дому. Чому так боляче втрачати рідні стіни та як знайти сили рухатися вперед
23:06
У ЦРУ кажуть, що їхні спроби завербувати росіян були успішними
22:50
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яку пошкодила Росія
22:17
Дослідження: в Україні третина компаній у легкій промисловості скоротила виробництво
Усі новини...
Реклама:
Реклама: