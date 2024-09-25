Блінкен: Путін бреше про Україну і не хоче справжнього миру

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що глава Росії Володимир Путін продовжує брехати, що в українського народу нібито немає власної ідентичності, і він не зацікавлений у справжньому мирі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву політика на засіданні Ради Безпеки ООН

Пряма мова Блінкена: "Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує".

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Деталі: Він нагадав, що Україна неодноразово заявляла, що дипломатія – єдиний спосіб покласти край цій війні, і що вона готова вести переговори. Але цього не хоче глава Кремля.

"Путін не зацікавлений у такому мирі, і нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території", – нагадав Блінкен.

Він наголосив, що світ зобов'язаний "підтримати заклик України до справедливого і міцного миру, щоб покласти край агресивній війні Росії".

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Блінкен також зазначив, що деякі країни на засіданні Радбезу ООН висунули свої пропозиції, і окремі з них не згадують Статут ООН або його принципи, не згадують відмінності між агресором і жертвою, і закликають усі сторони до деескалації.

"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це знову і знову", – підсумував Блінкен.

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