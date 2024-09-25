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Блинкен: Путин лжет об Украине и не хочет настоящего мира

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяСреда, 25 сентября 2024, 09:54
Блинкен: Путин лжет об Украине и не хочет настоящего мира
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото с сайта ОП

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава России Владимир Путин продолжает врать, что у украинского народа якобы нет собственной идентичности, и не заинтересован в настоящем мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика на заседании Совета Безопасности ООН 

Прямая речь Блинкена: "Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует".

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Детали: Он напомнил, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия – единственный способ положить конец этой войне, и что она готова вести переговоры. Но этого не хочет глава Кремля.

"Путин не заинтересован в таком мире, и недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина отступит со своей собственной территории", – напомнил Блинкен.

Он подчеркнул, что мир обязан "поддержать призыв Украины к справедливому и прочному миру, чтобы положить конец агрессивной войне России".

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Блинкен также отметил, что некоторые страны на заседании Совбеза ООН выдвинули свои предложения, и некоторые из них не упоминают Устав ООН или его принципы, не упоминают различия между агрессором и жертвой, и призывают все стороны к деэскалации.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова", – подытожил Блинкен.

Предыстория:

  • Во время заседания Совбеза ООН Блинкен также заявлял, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
  • Как известно, президент Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".
  • Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

БлинкенРосcияПутинмир
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