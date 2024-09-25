Блинкен: Путин лжет об Украине и не хочет настоящего мира

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава России Владимир Путин продолжает врать, что у украинского народа якобы нет собственной идентичности, и не заинтересован в настоящем мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика на заседании Совета Безопасности ООН

Прямая речь Блинкена: "Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует".

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Детали: Он напомнил, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия – единственный способ положить конец этой войне, и что она готова вести переговоры. Но этого не хочет глава Кремля.

"Путин не заинтересован в таком мире, и недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина отступит со своей собственной территории", – напомнил Блинкен.

Он подчеркнул, что мир обязан "поддержать призыв Украины к справедливому и прочному миру, чтобы положить конец агрессивной войне России".

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Блинкен также отметил, что некоторые страны на заседании Совбеза ООН выдвинули свои предложения, и некоторые из них не упоминают Устав ООН или его принципы, не упоминают различия между агрессором и жертвой, и призывают все стороны к деэскалации.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова", – подытожил Блинкен.

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