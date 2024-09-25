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"Намети, кросівки, штани з наколінниками" – у Міноборони озвучили запит від військових

Станіслав ПогоріловСереда, 25 вересня 2024, 10:18
Намети, кросівки, штани з наколінниками – у Міноборони озвучили запит від військових
Фото: Getty Images

Департамент політики закупівель Міноборони спільно з командуванням сил логістики провів опитування військових та дізнався, якого речового забезпечення на сьогодні не вистачає захисникам.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: За даними опитування, яке проводилось у липні-серпні, військові висловили побажання видавати їм демісезонні куртки (вітровки), одномісні індивідуальні намети, підсумки для планшетів та турнікетів, військові бейсболки, тактичні кросівки тощо.

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Наразі в оборонному відомстві розробляють технічні специфікації для бейсболок, штанів з наколінниками та підсумків для турнікетів і планшетів. В Міноборони кажуть, що за даними опитування саме ці речі є найбільш потрібними.

"Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань… Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо", – зазначив  заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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