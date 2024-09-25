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"Палатки, кроссовки, штаны с наколенниками" – в Минобороны озвучили запрос от военных

Станислав ПогориловСреда, 25 сентября 2024, 10:18
Палатки, кроссовки, штаны с наколенниками – в Минобороны озвучили запрос от военных
Фото: Getty Images

Департамент политики закупок Минобороны совместно с командованием сил логистики провел опрос военных и узнал, какого вещевого обеспечения на сегодня не хватает защитникам.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: По данным опроса, который проводился в июле-августе, военные высказали пожелание выдавать им демисезонные куртки (ветровки), одноместные индивидуальные палатки, подсумки для планшетов и турникетов, военные бейсболки, тактические кроссовки и тому подобное.

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Сейчас в оборонном ведомстве разрабатывают технические спецификации для бейсболок, брюк с наколенниками и подсумков для турникетов и планшетов. В Минобороны говорят, что по данным опроса именно эти вещи являются наиболее востребованными.

"Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач... Во время опроса они высказали конкретные пожелания относительно вещевого имущества, которого им не хватает. Мы это учтем", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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МинобороныВооруженные силывойна
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