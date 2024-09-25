Спікер Палати представників Джонсон може не зустрітися з Зеленським у США – ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений, що зможе зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 26 вересня, бо плани Конгресу змінилися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Джонсона Українській службі "Голосу Америки"

Пряма мова Джонсона: "Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер (26 вересня – ред.). Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений".

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