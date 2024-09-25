Спікер Палати представників Джонсон може не зустрітися з Зеленським у США – ЗМІ
Середа, 25 вересня 2024, 10:32
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений, що зможе зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 26 вересня, бо плани Конгресу змінилися.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Джонсона Українській службі "Голосу Америки"
Пряма мова Джонсона: "Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер (26 вересня – ред.). Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений".
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США 26 вресня.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський, під час візиту до США, матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
- Як відомо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".
- Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.