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Спікер Палати представників Джонсон може не зустрітися з Зеленським у США – ЗМІ

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 25 вересня 2024, 10:32
Спікер Палати представників Джонсон може не зустрітися з Зеленським у США – ЗМІ
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото з Facebook

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений, що зможе зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 26 вересня, бо плани Конгресу змінилися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Джонсона Українській службі "Голосу Америки"

Пряма мова Джонсона: "Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер (26 вересня – ред.). Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений".

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США 26 вресня.
  • Речник президента Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський, під час візиту до США, матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
  • Як відомо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".
  • Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

СШАЗеленський
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