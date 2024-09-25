Спикер Палаты представителей Джонсон может не встретиться с Зеленским в США – СМИ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен, что сможет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября, потому что планы Конгресса изменились.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Джонсона Украинской службе "Голоса Америки"

Прямая речь Джонсона: "Я не думаю, что мы будем в городе в четверг (26 сентября – ред.). Расписание наших заседаний изменилось. Все очень меняется. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому пока я не уверен".

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