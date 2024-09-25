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Спикер Палаты представителей Джонсон может не встретиться с Зеленским в США – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 25 сентября 2024, 10:32
Спикер Палаты представителей Джонсон может не встретиться с Зеленским в США – СМИ
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото из Facebook

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен, что сможет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября, потому что планы Конгресса изменились.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Джонсона Украинской службе "Голоса Америки"

Прямая речь Джонсона: "Я не думаю, что мы будем в городе в четверг (26 сентября – ред.). Расписание наших заседаний изменилось. Все очень меняется. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому пока я не уверен".

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США 26 сентября.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский, во время визита в США, будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.
  • Как известно, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".
  • Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

СШАЗеленский
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