У Трампа заявили про погрози Ірану вбити його

У штабі Трампа заявили, що співробітники американської розвідки попередили кандидата у президенти США від Республіканської партії про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на штаб Трампа

Деталі: Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що співробітники управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували кандидата у президенти про конкретні загрози з боку Ірану, які спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.

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Він також зазначив, що в останні місяці ці загрози стали більш скоординованими, і всі відповідні правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку Трампа та запобігти впливу на вибори.

Передісторія:

У кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Також у липні в кандидата у президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.

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