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У Трампа заявили про погрози Ірану вбити його

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 25 вересня 2024, 11:18
У Трампа заявили про погрози Ірану вбити його
Дональд Трамп, фото: Getty Images

У штабі Трампа заявили, що співробітники американської розвідки попередили кандидата у президенти США від Республіканської партії про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на штаб Трампа

Деталі: Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що співробітники управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували кандидата у президенти про конкретні загрози з боку Ірану, які спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.

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Він також зазначив, що в останні місяці ці загрози стали більш скоординованими, і всі відповідні правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку Трампа та запобігти впливу на вибори.

Передісторія:

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа

ТрампІранвибориСША
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