У Трампа заявили об угрозах Ирана убить его

В штабе Трампа заявили, что сотрудники американской разведки предупредили кандидата в президенты США от Республиканской партии о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на штаб Трампа

Детали: Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что сотрудники управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали кандидата в президенты о конкретных угрозах со стороны Ирана, которые направлены на его убийство с целью дестабилизации ситуации в США.

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Он также отметил, что в последние месяцы эти угрозы стали более скоординированными, и все соответствующие правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить безопасность Трампа и предотвратить влияние на выборы.

Предыстория:

Кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Также в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

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