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У Трампа заявили об угрозах Ирана убить его

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 25 сентября 2024, 11:18
У Трампа заявили об угрозах Ирана убить его
Дональд Трамп, фото: Getty Images

В штабе Трампа заявили, что сотрудники американской разведки предупредили кандидата в президенты США от Республиканской партии о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на штаб Трампа

Детали: Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что сотрудники управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали кандидата в президенты о конкретных угрозах со стороны Ирана, которые направлены на его убийство с целью дестабилизации ситуации в США.

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Он также отметил, что в последние месяцы эти угрозы стали более скоординированными, и все соответствующие правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить безопасность Трампа и предотвратить влияние на выборы.

Предыстория:

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа

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ТрампИранвиборыСША
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