Силовики затримали учасника банди, що збувала наркотиків на 5 млн грн в місяць

Національна поліція затримала громадянина Азербайджану – одного з учасників злочинної групи, що постачала наркотичні та психотропні речовини на територію України та Близького Сходу і в такий спосіб заробляла більше 5 млн грн на місяць.

Джерело: повідомлення Нацполіції, Офісу генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, учасники організованої групи, до якої входив підозрюваний, купували метадон та α-PVP через Інтернет і переміщували великими контрабандними партіями до Азербайджанської і Турецької Республік та Грузії.

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Для незаконного транспортування наркотиків і психотропів вони використовували "мастерклади", поштові відправлення та автобусні перевезення.

Усі фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювалися виключно криптовалютою. Щомісячний прибуток організованої групи перевищував 5 млн грн".

Деталі: В ОГП вказують, що іноземця затримали 21 вересня при спробі перетину держкордону у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Суд його арештував.

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"Наразі активному учаснику організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин", - йдеться у повідомленні.