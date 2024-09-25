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Силовики задержали участника банды, которая сбывала наркотиков на 5 млн грн в месяц

Александр ШумилинСреда, 25 сентября 2024, 13:00
Силовики задержали участника банды, которая сбывала наркотиков на 5 млн грн в месяц
Фото: ОГП

Национальная полиция задержала гражданина Азербайджана - одного из участников преступной группы, которая поставляла наркотические и психотропные вещества на территорию Украины и Ближнего Востока и таким образом зарабатывала более 5 млн грн в месяц.

Источник: сообщение Нацполиции, Офиса генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил подозреваемый, покупали метадон и α-PVP через Интернет и перемещали крупными контрабандными партиями в Азербайджанскую и Турецкую Республики и Грузию.

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Для незаконной транспортировки наркотиков и психотропов они использовали "мастерклады", почтовые отправления и автобусные перевозки.

Все финансовые операции, связанные с приобретением и продажей запрещенных веществ, осуществлялись исключительно криптовалютой. Ежемесячная прибыль организованной группы превышала 5 млн грн".

Детали: В ОГП указывают, что иностранца задержали 21 сентября при попытке пересечения госграницы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Суд его арестовал. 

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"Сейчас активному участнику организованной группы сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

наркотики
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