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У четвер синоптики прогнозують короткочасні дощі на Вінниччині, Житомирщині та Київщині

Анастасія ПроцСереда, 25 вересня 2024, 13:26
У четвер синоптики прогнозують короткочасні дощі на Вінниччині, Житомирщині та Київщині
Ілюстративне фото: Getty Images

26 вересня на Вінниччині, Житомирщині та Київщині очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території опадів не передбачається.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься в межах 12-17°, а в західних, східних, Сумській та Полтавській областях буде 7-12°. Вдень температура підніметься до 21-26°, а на півдні країни до 29°. У Карпатах вночі очікують 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

27 вересня синоптики прогнозують суху погоду, лише в західних областях передбачаються грози.

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Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У столиці без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

погода
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