В четверг синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Винницкой, Житомирской и Киевской областях

26 сентября в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории осадков не предвидится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 12-17°, а в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях будет 7-12°. Днем температура поднимется до 21-26°, а на юге страны до 29°. В Карпатах ночью ожидают 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве в четверг будет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

27 сентября синоптики прогнозируют сухую погоду, лишь в западных областях предполагаются грозы.

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Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В столице без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.