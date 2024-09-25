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Глава МЗС Британії назвав Росію мафіозною державою та порівняв Путіна з рабовласником

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 25 вересня 2024, 14:35
Глава МЗС Британії назвав Росію мафіозною державою та порівняв Путіна з рабовласником
Девід Леммі, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Володимир Путін керує "мафіозною державою", яку хоче перетворити на "мафіозну імперію" та порівняв правителя Росії з рабовласником.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє Politico

Деталі: Леммі націлився в російського лідера під час нью-йоркської зустрічі у вівторок, заявивши представнику Росії: "Ми знаємо, хто ви".

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Британський міністр розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну, згадавши часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.

Пряма мова Леммі: "Ваше (Путіна) вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції...  я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених. Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є".

Виступ Леммі з'явився в той час, коли Україна продовжує інтенсивні лобістські зусилля, спрямовані на отримання дозволу на використання західних ракет великої дальності, в тому числі британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.

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Нагадаємо: За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте такожНедалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії

Велика БританіяПутінРосія
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