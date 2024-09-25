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Глава МИД Британии назвал Россию мафиозным государством и сравнил Путина с рабовладельцем

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 25 сентября 2024, 14:35
Глава МИД Британии назвал Россию мафиозным государством и сравнил Путина с рабовладельцем
Дэвид Лемми, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Владимир Путин руководит "мафиозным государством", которое хочет превратить в "мафиозную империю" и сравнил правителя России с рабовладельцем.

Источник: "Европейская правда", сообщает Politico

Детали: Лемми нацелился в российского лидера во время нью-йоркской встречи во вторник, заявив представителю России: "Мы знаем, кто вы".

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Британский министр раскритиковал поведение Путина во время вторжения в Украину, вспомнив времена рабовладения, и обвинил российское правительство в том, что оно пренебрегает международным правом.

Прямая речь Лемми: "Ваше (Путина) вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции... я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных. Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть".

Выступление Лемми появилось в то время, когда Украина продолжает интенсивные лоббистские усилия, направленные на получение разрешения на использование западных ракет большой дальности, в том числе британских Storm Shadow, для поражения целей в глубине России.

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Напомним: По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

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ВеликобританияПутинРосcия
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