Антидемократичні дії: у США пояснили, чому не запросили прем'єра Грузії на захід до Байдена

Посольство США в Грузії підтверджує, що адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийняття.

Джерело: інформацію підтвердили грузинському виданню Netgazeti в американському посольстві, "Європейська правда"

Деталі: Згідно із заявою посольства, американська сторона скасувала запрошення Кобахідзе і відмовилася зустрітися з грузинською делегацією "через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу".

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Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

ЗМІ раніше повідомили, що Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку значився у списку запрошених на прийняття президента, проте адміністрація Байдена скасувала запрошення.

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