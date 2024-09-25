Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Антидемократичні дії: у США пояснили, чому не запросили прем'єра Грузії на захід до Байдена

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 25 вересня 2024, 15:09

Посольство США в Грузії підтверджує, що адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийняття.

Джерело: інформацію підтвердили грузинському виданню Netgazeti в американському посольстві, "Європейська правда"

Деталі: Згідно із заявою посольства, американська сторона скасувала запрошення Кобахідзе і відмовилася зустрітися з грузинською делегацією "через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу".

Реклама:

Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

ЗМІ раніше повідомили, що Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку значився у списку запрошених на прийняття президента, проте адміністрація Байдена скасувала запрошення.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • 16 вересня США оголосили санкції проти двох посадовців і двох приватних осіб з Грузії, зокрема у зв’язку з жорстким розгоном мирних акцій протесту проти скандального закону про "іноагентів".
  • Під санкції потрапили керівник спецпризначенців МВС Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі.  
  • Також це лідери проросійської партії та руху Alt-info Кока Моргошіа і Зура Махарадзе, які потрапили під обмеження "за придушення свободи мирних зібрань грузин". Alt-info відомі нападами на заходи ЛГБТ-спільноти. 
  • Крім того, опозиційний телеканал Formula з посиланням на свої джерела повідомив, що у ЄС вже нібито досягнута домовленість держав-членів щодо призупинення безвізу для громадян Грузії після парламентських виборів у разі подальшого погіршення ситуації з дотриманням демократичних принципів. Прем’єр назвав ці чутки "дешевим шантажем".

СШАГрузіяБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
США
У Трампа заявили про погрози Ірану вбити його
Спікер Палати представників Джонсон може не зустрітися з Зеленським у США – ЗМІ
Politico: У США працюють над "обхідним шляхом" для військової підтримки України на майже 6 млрд
Останні новини
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: