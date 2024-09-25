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Антидемократические действия: в США объяснили, почему не пригласили премьера Грузии на прием к Байдену

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 25 сентября 2024, 15:09

Посольство США в Грузии подтверждает, что администрация президента Джо Байдена отказалась от встреч с грузинской делегацией и отменила приглашение премьер-министра Ираклия Кобахидзе на прием.

Источник: информацию подтвердили грузинскому изданию Netgazeti в американском посольстве, "Европейская правда"

Детали: Согласно заявлению посольства, американская сторона отменила приглашение Кобахидзе и отказалась встретиться с грузинской делегацией "из-за антидемократических действий грузинского правительства, дезинформации и негативной риторики в адрес США и Запада".

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Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.

СМИ ранее сообщили, что Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение.

Напомним:

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  • 16 сентября США объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".
  • Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.
  • Также это лидеры пророссийской партии и движения Alt-info Кока Моргошиа и Зура Махарадзе, которые попали под ограничения "за подавление свободы мирных собраний грузин". Alt-info известны нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества.
  • Кроме того, оппозиционный телеканал Formula со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЕС уже якобы достигнута договоренность государств-членов о приостановлении безвиза для граждан Грузии после парламентских выборов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с соблюдением демократических принципов. Премьер назвал эти слухи "дешевым шантажом".

СШАГрузияБайден
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