Антидемократические действия: в США объяснили, почему не пригласили премьера Грузии на прием к Байдену

Посольство США в Грузии подтверждает, что администрация президента Джо Байдена отказалась от встреч с грузинской делегацией и отменила приглашение премьер-министра Ираклия Кобахидзе на прием.

Источник: информацию подтвердили грузинскому изданию Netgazeti в американском посольстве, "Европейская правда"

Детали: Согласно заявлению посольства, американская сторона отменила приглашение Кобахидзе и отказалась встретиться с грузинской делегацией "из-за антидемократических действий грузинского правительства, дезинформации и негативной риторики в адрес США и Запада".

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Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.

СМИ ранее сообщили, что Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение.

Напомним:

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