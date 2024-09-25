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Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для оборонних потреб

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 19:50

Румунія отримає від Сполучених Штатів позику з Фонду військового фінансування у розмірі 920 млн доларів на оборонні потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Прем’єр Румунії Марчел Чолаку на церемонії підписання угоди заявив, що доступ Румунії до фінансування обсягом 920 млн доларів від США є "сильним аргументом щодо довіри" у відносинах двох країн. 

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Фонд військового фінансування є програмою США з надання грантів та позик партнерським державам для закупівлі озброєння американського виробництва, а також суміжних послуг та фінансування навчання військових. 

Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

"Ми будемо розвивати у Румунії оборонні потужності, створювати робочі місця для румунів і знову почнемо відігравати помітну роль у виробництві озброєння на рівні регіону. Водночас ми отримуємо доступ до озброєння найвищого рівня, що допоможе нам спільно із США та іншими союзниками у НАТО посилювати колективну оборону та стримувати загрози для Румунії та інших країн східного флангу", – заявив Чолаку.

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Він додав, що погоджена сума є лише першим етапом, а загалом Румунія має пропозиції проєктів на суму до 2 млрд євро через цей самий механізм.

Що передувало: В серпні США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM на 180 млн доларів.

Польща нещодавно  підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дронів на суму понад мільярд злотих.

РумуніяСША
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