Румыния возьмет у США заем на 920 млн долларов для оборонных нужд
Румыния получит от Соединенных Штатов заем из Фонда военного финансирования в размере 920 млн долларов на оборонные нужды.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Детали: Премьер Румынии Марчел Чолаку на церемонии подписания соглашения заявил, что доступ Румынии к финансированию объемом 920 млн долларов от США является "сильным аргументом относительно доверия" в отношениях двух стран.
Фонд военного финансирования является программой США по предоставлению грантов и займов партнерским государствам для закупки вооружения американского производства, а также смежных услуг и финансирования обучения военных.
Через этот механизм Румыния сможет получить средства на более выгодных условиях, чем те, по которым государство чаще всего осуществляет заимствования.
"Мы будем развивать в Румынии оборонные мощности, создавать рабочие места для наших граждан и снова начнем играть заметную роль в производстве вооружения на уровне региона. В то же время мы получаем доступ к вооружению высокого уровня, что поможет нам совместно с США и другими союзниками в НАТО усиливать коллективную оборону и сдерживать угрозы для Румынии и других стран восточного фланга", – заявил Чолаку.
Он добавил, что согласованная сумма является лишь первым этапом, а в целом Румыния имеет предложения проектов на сумму до 2 млрд евро через этот же механизм.
Что предшествовало: В августе США одобрили продажу Румынии ракет AMRAAM на 180 млн долларов.
Польша недавно подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.