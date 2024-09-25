Румыния возьмет у США заем на 920 млн долларов для оборонных нужд

Румыния получит от Соединенных Штатов заем из Фонда военного финансирования в размере 920 млн долларов на оборонные нужды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Премьер Румынии Марчел Чолаку на церемонии подписания соглашения заявил, что доступ Румынии к финансированию объемом 920 млн долларов от США является "сильным аргументом относительно доверия" в отношениях двух стран.

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Фонд военного финансирования является программой США по предоставлению грантов и займов партнерским государствам для закупки вооружения американского производства, а также смежных услуг и финансирования обучения военных.

Через этот механизм Румыния сможет получить средства на более выгодных условиях, чем те, по которым государство чаще всего осуществляет заимствования.

"Мы будем развивать в Румынии оборонные мощности, создавать рабочие места для наших граждан и снова начнем играть заметную роль в производстве вооружения на уровне региона. В то же время мы получаем доступ к вооружению высокого уровня, что поможет нам совместно с США и другими союзниками в НАТО усиливать коллективную оборону и сдерживать угрозы для Румынии и других стран восточного фланга", – заявил Чолаку.

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Он добавил, что согласованная сумма является лишь первым этапом, а в целом Румыния имеет предложения проектов на сумму до 2 млрд евро через этот же механизм.

Что предшествовало: В августе США одобрили продажу Румынии ракет AMRAAM на 180 млн долларов.

Польша недавно подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.