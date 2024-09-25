Путін розширює умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування.

Джерело: заява Путіна на нараді Радбезу, російське видання "Медуза"

Деталі: Путін звернув увагу присутніх на Радбезі, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію".

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Глава РФ розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".

При цьому підставою для ядерної відповіді стане "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю". Що означає "критична загроза", Путін не уточнив.

За словами російського правителя, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

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