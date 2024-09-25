Путін розширює умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю
Кремлівський лідер Володимир Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування.
Джерело: заява Путіна на нараді Радбезу, російське видання "Медуза"
Деталі: Путін звернув увагу присутніх на Радбезі, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію".
Глава РФ розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".
При цьому підставою для ядерної відповіді стане "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю". Що означає "критична загроза", Путін не уточнив.
За словами російського правителя, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".
Що передувало:
- Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку вересня 2024 року заявив, що Росія має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років і "ескалаційного курсу" Заходу.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.