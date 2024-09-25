Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.

Источник: заявление Путина на совещании Совбеза, российское издание "Медуза"

Детали: Путин обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

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Глава РФ расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили перечень "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

При этом основанием для ядерного ответа станет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.

По словам российского правителя, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

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