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Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Татьяна ОлейникСреда, 25 сентября 2024, 20:01
Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
Владимир Путин. Скриншот из видео

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.

Источник: заявление Путина на совещании Совбеза, российское издание "Медуза"

Детали: Путин обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

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Глава РФ расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили перечень "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

При этом основанием для ядерного ответа станет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.

По словам российского правителя, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

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Что предшествовало:

  • Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале сентября 2024 года заявил, что Россия намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и "эскалационного курса" Запада.
  • Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.

Путинядерное оружие
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