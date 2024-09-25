Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
Кремлевский лидер Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.
Источник: заявление Путина на совещании Совбеза, российское издание "Медуза"
Детали: Путин обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".
Глава РФ расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили перечень "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".
При этом основанием для ядерного ответа станет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.
По словам российского правителя, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".
Что предшествовало:
- Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале сентября 2024 года заявил, что Россия намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и "эскалационного курса" Запада.
- Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.