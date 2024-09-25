Блінкен відреагував на сумніви Трампа щодо перемоги України у війні

На відміну від кандидата в президенти Дональда Трампа, який заявив, що Росія може перемогти в Україні, оскільки раніше "вигравала у Гітлера і Наполеона", держсекретар США Ентоні Блінкен не сумнівається в перемозі України над РФ.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу на телеканалі ABC, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ведучий зауважив, що у Дональда Трампа є серйозні сумніви щодо здатності України перемогти у цій війні та поцікавився, чи має такі самі сумніви Блінкен.

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"Ні, не маю, Джордже", – відказав держсекретар США.

Він зазначив, що Владімір Путін намагався стерти Україну з мапи світла, але йому це "не вдалося і не вдасться".

"Зараз завдання полягає в тому, щоб переконатися, що Україна може бути сильною незалежною країною, яка стоїть на ногах у військовому, економічному, демократичному плані. Ми працюємо над цим, і не тільки ми – понад 50 країн", – сказав Блінкен.

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Він підкреслив, що одна країна не може просто напасти на іншу, перекроїти її кордони силою та диктувати іншій країні її майбутнє.

"Це те, що відбувається в Україні. І якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми дозволимо порушувати ці базові принципи, ці базові правила, тоді… потенційні агресори звідусіль скажуть: "Агов, нам це теж зійде з рук", – сказав держсекретар США.

Що передувало: Дональд Трамп не тільки засумнівався у здатності України виграти, а й пообіцяв "вивести" Америку з війни, у якій та нібито "застрягла".

Між тим, за даними ЗМІ, Трамп не зустрічатиметься цього тижня з президентом Володимиром Зеленським, який хотів представити йому свій "план перемоги".