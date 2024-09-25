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Блинкен отреагировал на сомнения Трампа относительно победы Украины в войне

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 25 сентября 2024, 20:24
Блинкен отреагировал на сомнения Трампа относительно победы Украины в войне
Зеленский и Блинкен. фото Getty Images

В отличие от кандидата в президенты Дональда Трампа, который заявил, что Россия может победить в Украине, поскольку ранее "выигрывала у Гитлера и Наполеона", госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается в победе Украины над РФ.

Источник: Блинкен в интервью Джорджу Стефанопулосу на телеканале ABC, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ведущий отметил, что у Дональда Трампа есть серьезные сомнения относительно способности Украины победить в этой войне и поинтересовался, имеет ли такие же сомнения Блинкен.

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"Нет, не имею, Джордж", – ответил госсекретарь США.

Он отметил, что Владимир Путин пытался стереть Украину с карты мира, но ему это "не удалось и не удастся".

"Сейчас задача состоит в том, чтобы убедиться, что Украина может быть сильной независимой страной, которая стоит на ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Мы работаем над этим, и не только мы – более 50 стран", – сказал Блинкен.

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Он подчеркнул, что одна страна не может просто напасть на другую, перекроить ее границы силой и диктовать другой стране ее будущее.

"Это то, что происходит в Украине. И если мы позволим, чтобы это происходило безнаказанно, если мы позволим нарушать эти базовые принципы, эти базовые правила, тогда... потенциальные агрессоры отовсюду скажут: "Эй, нам это тоже сойдет с рук", – сказал госсекретарь США.

Что предшествовало: Дональд Трамп не только усомнился в способности Украины выиграть, но и пообещал "вывести" Америку из войны, в которой та якобы "застряла".

Между тем, по данным СМИ, Трамп не будет встречаться на этой неделе с президентом Владимиром Зеленским, который хотел представить ему свой "план победы".

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