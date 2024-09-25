Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА в низці областей

Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники з Сумщини та з Херсонщини.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:20 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської області.

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О 20:35 стало відомо, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Харківщини.

О 20:58 вони змінили курс у напрямку Чернігівщини.

О 21:12 повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Полтавщини з Сумської області.

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О 21:36 Повітряні сили написали, що декілька груп ударних БпЛА спостерігаються у Сумській та Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється.

О 22:08 з'явилась інформація про декілька ракет на Одещині.

О 22:31 з'явилась загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Зокрема БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 23:37 повідомили, що є загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщині. Також повідомили про БпЛА на Полтавщині – у напрямку Черкащини.

О 22:58 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з Миколаївщини та Полтавщини для Кіровоградщини. Крім того, повідомили, що в районі Черкас ворожий БпЛА.

О 23:15 повідомили про чергову групу ворожих БпЛА у Сумській області, вона рухається у західному напрямку. Також попередили про рух ударних БпЛА у напрямку Київщини.

О 23:32 повітряники написали, що групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку.

О 23:51 про загрозу БпЛА повідомили для Вінниччини.

О 23:58 військові повідомили про чергові групи ворожих БпЛА, що залітають у Сумську область, рухаються у західному напрямку.

О 00:12 у ПС повідомили про ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.

О 00:24 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Харківській області.

О 00:36 стало відомо про чергові групи ворожих БпЛА у Херсонській області, що рухаються у напрямку Миколаївщини.

О 00:38 загроза застосування ударних БпЛА з Вінниччини у Хмельницькій області.

О 1:20 виникла загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі у Києві.