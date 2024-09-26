Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА в низці областей

Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники по Україні.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:20 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської області.

Реклама:

О 20:35 стало відомо, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Харківщини.

О 20:58 вони змінили курс у напрямку Чернігівщини.

О 21:12 повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Полтавщини з Сумської області.

РЕКЛАМА:

О 21:36 Повітряні сили написали, що декілька груп ударних БпЛА спостерігаються у Сумській та Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється.

О 22:08 з'явилась інформація про декілька ракет на Одещині.

О 22:31 з'явилась загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Зокрема БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 23:37 повідомили, що є загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщині. Також повідомили про БпЛА на Полтавщині – у напрямку Черкащини.

О 22:58 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з Миколаївщини та Полтавщини для Кіровоградщини. Крім того, повідомили, що в районі Черкас ворожий БпЛА.

О 23:15 повідомили про чергову групу ворожих БпЛА у Сумській області, вона рухається у західному напрямку. Також попередили про рух ударних БпЛА у напрямку Київщини.

О 23:32 повітряники написали, що групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку.

О 23:51 про загрозу БпЛА повідомили для Вінниччини.

О 23:58 військові повідомили про чергові групи ворожих БпЛА, що залітають у Сумську область, рухаються у західному напрямку.

О 00:12 у ПС повідомили про ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.

О 00:24 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Харківській області.

О 00:36 стало відомо про чергові групи ворожих БпЛА у Херсонській області, що рухаються у напрямку Миколаївщини.

О 00:38 загроза застосування ударних БпЛА з Вінниччини у Хмельницькій області.

мапа alerts.in.ua

О 1:20 виникла загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі у Києві.

О 1:53 у ПС повідомили про ворожий БпЛА в районі Миколаєва.

О 2:13 чергові групи ворожих БпЛА залетіли у Сумську область, рухають у західному напрямку.

О 2:15 військові повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Старокостянтинова.

О 2.20 стало відомо про ворожий БпЛА у Києві.

О 3.02 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА в Вінницькій та південній частині Хмельницької області, - курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс західний.

БпЛА в Київської області, курс західний та північний.

БпЛА в Чернігівській області, курс північний та західний.

БпЛА в Сумській області, курс західний.

БпЛА в Одеській області, курс південний.

О 3:18 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Мапа alerts.in.ua

О 4:16 групи "Шахедів" спостерігалися у Київській, Чернігівській, Черкаській областях, напрямки руху постійно змінюються.

О 6:15 у ПС повідомили про групи "Шахедів" у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій і Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється.