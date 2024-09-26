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Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА в ряде областей

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 01:26
Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА в ряде областей
Фото - Getty Images

Вечером 25 сентября российские войска запустили ударные беспилотники по Украине.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:20 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумской области.

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В 20:35 стало известно, что несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Сумской области в направлении Харьковщины.

В 20:58 они изменили курс в направлении Черниговщины.

В 21:12 сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Полтавщины из Сумской области.

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В 21:36 Воздушные силы написали, что несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях, направление движения постоянно меняется.

В 22:08 появилась информация о нескольких ракетах в Одесской области.

В 22:31 появилась угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления. В частности БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.

В 23:37 сообщили, что есть угроза применения ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщине. Также сообщили о БпЛА на Полтавщине - в направлении Черкасской области.

В 22:58 военные предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с Николаевщины и Полтавщины для Кировоградщины. Кроме того, сообщили, что в районе Черкасс вражеский БПЛА.

В 23:15 сообщили об очередной группе вражеских БпЛА в Сумской области, она движется в западном направлении. Также предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Киевской области.

В 23:32 воздушники написали, что группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, движутся в западном направлении.

В 23:51 об угрозе БпЛА сообщили для Винницкой области.

В 23:58 военные сообщили об очередных группах вражеских БпЛА, которые залетают в Сумскую область, движутся в западном направлении.

В 00:12 в ВС сообщили об ударных БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря и Николаевской области в направлении Одесской области.

В 00:24 угроза применения ударных БпЛА возникла в Харьковской области.

В 00:36 стало известно об очередных группах вражеских БпЛА в Херсонской области, движущихся в направлении Николаевщины.

В 00:38 угроза применения ударных БпЛА из Винницкой области в Хмельницкой области.

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В 1:20 возникла угроза применения врагом ударных БпЛА с севера в Киеве.

В 1:53 в ПС сообщили о вражеском БпЛА в районе Николаева.

В 2:13 очередные группы вражеских БпЛА залетели в Сумскую область, движутся в западном направлении.

В 2:15 военные сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Староконстантинова.

В 2:20 стало известно о вражеском БПЛА в Киеве.

В 3.02 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в Винницкой и южной части Хмельницкой области, - курс западный.
  • БпЛА в северной части Полтавской области, курс западный.
  • БпЛА в Киевской области, курс западный и северный.
  • БпЛА в Черниговской области, курс северный и западный.
  • БпЛА в Сумской области, курс западный.
  • БпЛА в Одесской области, курс южный.

В 3:18 угроза применения ударных БпЛА возникла в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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В 4:16 группы "Шахедов" наблюдались в Киевской, Черниговской, Черкасской областях, направления движения постоянно меняются.

В 6:15 в ПС сообщили о группах "Шахедов" в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях, направление движения постоянно меняется.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
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