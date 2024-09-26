ОВА: На Київщині працює ППО
Четвер, 26 вересня 2024, 01:49
У ніч на 26 вересня у Київській області у під час повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників "Шахед" працювала протиповітряна оборона
Джерело: Київська ОВА у Telegram, Київська МВА у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegam
Дослівно КОВА: "Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО".
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Деталі: У КМВА додали, що загроза застосування ударних дронів є з півночі та попросили перебувати в укриттях до відбою.
У Повітряних силах заявили про ворожий безпілотник в районі міста.